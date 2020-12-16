РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. До 120 человек одновременно могут кататься на коньках на бесплатном катке в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Бесплатный каток работает на набережной реки Москвы вблизи Никольского храма. Его площадь 1,5 тысячи квадратных метров. Семь раз в день лед обновляется спецтехникой. Для удобства посетителей пространство разделено на «детскую» и «взрослую» зоны. Работают прокат и теплая раздевалка.

«В связи с ограничениями по коронавирусу одновременно на катке могут находиться не более 120 человек. За соблюдением санитарных норм внимательно следят сотрудники катка. В ближайшее время планируется запустить мобильное приложение для онлайн-записи на сеансы», - говорится в сообщении.

С вопросами и пожеланиями можно обратиться в администрацию катка по телефону: 8(926)095-11-20.

«В городском округе Красногорск на всех территориях будет открыто больше 30 катков, треть из них уже работает. Адрес ближайшего катка можно уточнить в разделе «Зима в Красногорске» на официальном сайте администрации муниципалитета», - заключается в материале.