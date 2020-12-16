РИАМО – 16 дек. Американский режиссер, продюсер и сценарист Оливер Стоун заявил, что поставил себе прививку от коронавируса российского производства «Спутник V», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней», — отметил Стоун в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что ему предстоит еще один укол этой вакциной.

Вакцина от Covid-19 является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет. ​

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.