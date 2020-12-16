РИАМО - 16 дек. С 1 января минимальный размер пенсии с городской доплатой превысит 20 тысяч рублей, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.

«С 1 января минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 20222 рубля в месяц», - сказал Собянин в ходе отчета о деятельности правительства города в Мосгордуме.

Он добавил, что также будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению. Кроме того, после массовой вакцинации возобновит работу проект «Московское долголетие».

Городские доплаты к пенсии и социальные выплаты горожанам проиндексированы на 3,7% с 1 января, в том числе размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат малообеспеченным семьям с детьми (262 тысячи детей), многодетным семьям (420 тысяч детей), семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет (35,5 тысяч получателей), ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы (свыше 42 тысячи человек), труженикам тыла (35 тысяч человек), ветеранам труда (830 тысяч человек), реабилитированным гражданам (свыше 10,5 тысяч человек).

Выплаты также индексируются Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 101 года и старше.

С 1 января выплаты приемным родителям составят 17 318 рублей за ребенка и 29 441 рубль за ребенка-инвалида.

С 1 января в городе появится новая льготная категория «дети войны». Льготами будут пользоваться москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Размер ежемесячной выплаты «детям войны» составит 1 643 рубля. Выплату получат 71,5 тысячи горожан.