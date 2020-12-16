РИАМО - 16 дек. В поселении Новофедоровское новой Москвы были введены в эксплуатацию два трехэтажных корпуса ЖК «Борисоглебское», которые суммарно рассчитаны на 90 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

44 гражданина вложили свои средства в строительство домов под номерами 17 и 35. На текущий момент их права восстановлены, вскоре они получат ключи от квартир.

«Город ведет планомерную работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. С момента включения ЖК «Борисоглебское» в дорожную карту восстановлены права 176 граждан, которые инвестировали средства в строительство домов в жилом комплексе», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Корпус под номером 17, которому присвоен адрес: поселение Новофедоровское, улица Генерала Донскова, дом 23, рассчитан на 60 квартир, а корпус номер 35 по адресу: улица Генерала Донскова, дом 19, корпус 4, на 30 квартир.

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали трем корпусам ЖК «Борисоглебское», а именно домам под номерами 22, 23 и 176 (секция 2), это произошло в начале декабря. Ранее застройщиком ООО «Апрелевка С2» был обеспечен ввод в эксплуатацию еще пяти корпусов.

Проект ЖК, строительство которого ведется на территории деревни Зверево в новой Москве, предусматривает создание малоэтажных домов в нескольких жилых кварталах.

ЖК включили в реестр проблемных объектов по причине неоднократного срыва сроков ввода жилья в эксплуатацию. Так, корпуса на участке 101 должны были ввести в эксплуатацию в 2016 году.

На текущее время объект достраивают за счет средств застройщика ООО «Апрелевка С2».