РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. Транспортно‑пешеходный маршрут через городской округ Мытищи стал лучшим проектом в области инженерных изысканий, сообщается на сайте администрации горокруга.

ГБУ МО «Мособлгеотрест», подведомственное учреждение комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, удостоилось высокой награды в рамках VII Международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект 2020 года.

«Мособлгеотрест» представил инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории для строительства и реконструкции региональных автомобильных дорог и транспортно-пересадочных узлов с подъездами к населенным пунктам Московской области транспортно-пешеходного маршрута «Дорога в Лавру». Работы были выполнены на территории трех округов – Мытищи, Пушкинский, Сергиево-Посадский – и проводились в период с апреля по ноябрь 2019 года», - говорится в сообщении.

Почетное первое место в номинации «Лучший проект в области инженерных изысканий» присуждается «Мособлгеотресту» уже второй год подряд. Инженерные изыскания выполнялись с использованием современного высокоточного оборудования и эффективных программных продуктов. По результатам изысканий в соответствии с заданием составлены инженерно-топографические планы для территории площадью 860 гектаров.

Всего в 2020 году в рамках конкурса НОПРИЗ было рассмотрено 700 проектов в 19 номинациях.

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