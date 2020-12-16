РИАМО - 16 дек. Искусственный интеллект способен менять жизнь в лучшую сторону, на сегодняшний день это направление развивается во всем мире, Москва не должна отставать в развитии этой технологии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Поэтому мы занимались и будем заниматься так, чтобы не отстать от всего мира, так, чтобы наш город был конкурентным с точки зрения оказания качественных услуг москвичам, улучшения их жизни и здоровья. Поэтому, несмотря на все сложности, мы будем и дальше развивать эти проекты», - сказал Собянин на заседании Мосгордумы.

Он добавил, что искусственный интеллект уже проникает в жизнь москвичей.

Например, его активно применяют в медицине. Там ИИ помогает обрабатывать рентгеновские снимки. Также искусственный интеллект используется во многих городских колл-центрах и отвечает на вопросы москвичей.