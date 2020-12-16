РИАМО - 16 дек. Экстренное предупреждение объявили в Москве из-за непогоды с 21:00 среды и до 10:00 17 декабря, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в Москве местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья», - говорится в сообщении.

Также образуется гололедица.

Водителей просят быть внимательными, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Стоит избегать резких маневров и не парковаться под деревьями.

Пешеходам также стоит обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Желательно использовать светоотражающие элементы на одежде.