РИАМО - 16 дек. Мособлдума в третьем чтении приняла закон, который вводит новые правила утилизации строительных отходов и грунтов, передает корреспондент РИАМО.

Проектом закона предусматривается установление обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получать разрешение на перемещение отходов строительства, реконструкции, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов.

Также законопроект относит к полномочиям органов государственной власти Московской области разработку и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по обращению со строительными отходами.

Кроме того, в полномочия центральных исполнительных органов власти Московской области войдет выдача разрешений на перемещение отходов строительства.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «Об отходах производства и потребления в Московской области» во втором и третьем чтении депутаты поддержали единогласно.