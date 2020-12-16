РИАМО - 16 дек. В Подмосковье за 2020 год вырубили почти 2 тысячи гектаров леса, посажено было более 2,5 тысяч гектаров, сообщила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Лесовосстановление в основном проводится на местах вырубки лесов, пострадавших от короеда-типографа. В 2019 году было вырублено 2,13 тысячи гектаров, лесовосстановление выполнено на площади - 3,17 тысячи гектаров. В 2020 году рубки проведены на площади 1,89 тысячи гектаров, лесовосстановление - на площади 2,57 тысячи гектаров», - сказала Казимир в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в 2020 году составило 58,3% при плановом показателе в 47%.

«Существующие питомники полностью удовлетворяют потребности по лесовосстановлению», - заключила Казимир.