РИАМО - 16 дек. Срок обязательного обновления автобусного парка отложили на год в Подмосковье в связи с пандемией, соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

Ранее в связи с пандемией в Подмосковье до 1 января 2021 года было приостановлено действие положения, предусматривающего, что срок эксплуатации транспортных средств не должен превышать: для автобусов малого класса – 5 лет, среднего и большого класса – 7 лет. Учитывая дальнейшее распространение инфекции и действие ограничений, транспортные организации с 1 января 2021 года не будут иметь возможность продолжать мероприятия по обновлению транспортных средств, уточнил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Сергей Куненков.

«Проектом закона предлагается продлить до 1 января 2022 года приостановление действия абзацев второго и третьего части 1 статьи 14 закона Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», введенное законом Московской области №106/2020-ОЗ», - сказал Куненков.

В 2020 году транспортные организации без участия средств бюджета Московской области планировали обновление 450 автобусов большого, среднего и малого классов, не соответствующих требованиям к возрасту транспортных средств. На текущий момент 34 транспортные организации Московской области приобрели 130 автобусов 2020 года выпуска. Планировалось обновить еще 320 автобусов.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.