РИАМО - 16 дек. В Москве продолжают работу программы поддержки бизнеса, в том числе различные субсидии и льготы, при необходимости список мер поддержки может быть расширен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Как я уже говорил, у нас целые отрасли серьезно пострадали от пандемии. Поэтому мы приняли решение сохранить программу субсидирования – 13 субсидий, которые позволяют создавать новую продукцию, продвигать ее на рынки», - сказал Собянин в ходе отчета о работе правительства города в Мосгордуме.

Он добавил, что также в столице продлена возможность получения льготных кредитов для перекредитования и новых проектов. Продлена льготная аренда городских помещений и ряд других решений.

«Мы вместе с вами (депутатами Мосгордумы – ред.) будем мониторить ситуацию и при необходимости принимать дополнительные решения», - добавил мэр.