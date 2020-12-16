РИАМО - 16 дек. В Московской области за минувшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 1050 человек, за весь период пандемии врачи региона вылечили более 93 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Подмосковья по Covid-19.

«Выздоровели и выписались 93 269 человек», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки также умерли 36 человек, за весь период пандемии скончались 2 576 пациентов.

Кроме того, за сутки выявили 1477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования превысило 132 тысячи.

Для предотвращения распространения коронавируса в Московской области необходимо носить маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.