РИАМО - 16 дек. Полицейские в Волоколамском округе спасли 59-летнего местного жителя от смерти в результате переохлаждения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе несения службы по маршруту патрулирования на автодороге «Осташево-Болычево-Карачарово» вблизи села Болычево автоинспекторы заметили в сугробе мужчину», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что из-за переохлаждения он не мог пошевелиться, у него были обморожены руки. Полицейские помогли дойти гражданину до патрульного автомобиля и немедленно направились с ним в больницу.

«По пути автоинспекторы связались с медиками, чтобы обеспечить готовность к госпитализации. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает», – добавила Петрова.