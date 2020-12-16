РИАМО - 16 дек. В столице в течение ближайших месяцев сохранятся относительно мягкие ограничения из-за коронавируса, при необходимости будут продлены меры поддержки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить условиях относительно мягких, но все же ограничений», — сказал Собянин в ходе отчета о деятельности правительства столицы в Мосгордуме.

Он добавил, что при необходимости продлят действующие меры поддержки.

На сегодняшний день в Москве действует ряд ограничений, призванных предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Так, представители групп риска обязаны соблюдать домашний режим. Также 30% сотрудников столичных предприятий должны работать удаленно. Кроме того, сохраняются ограничения на работу ночных заведений.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.