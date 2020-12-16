РИАМО - 16 дек. Основные приобретатели жилья в столице — это москвичи, они покупают порядка 90% квартир, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.

«Это жилье, которое строится для москвичей. 90% этого (коммерческого - ред.) жилья покупают москвичи», - сказал Собянин во время выступления на дистанционном заседании Мосгордумы

По его словам, от коммерческого строительства зависит цена и доступность жилья для подавляющего числа горожан.

«Постепенно будем наращивать строительство жилья. По планам национального проекта к 2030 году Москва будет строить около 7 миллионов квадратных метров жилья», - отметил Собянин.

Он добавил, что в столице в разы сократилось и продолжит уменьшаться количество семей, которые стоят в очереди на социальное жилье.

«Несколько лет назад в Москве состояло в очереди больше 120 тысяч семей. Сегодня это около 50 тысяч», - сказал Собянин.