РИАМО - 16 дек. Основные приобретатели жилья в столице — это москвичи, они покупают порядка 90% квартир, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.
«Это жилье, которое строится для москвичей. 90% этого (коммерческого - ред.) жилья покупают москвичи», - сказал Собянин во время выступления на дистанционном заседании Мосгордумы
По его словам, от коммерческого строительства зависит цена и доступность жилья для подавляющего числа горожан.
Он добавил, что в столице в разы сократилось и продолжит уменьшаться количество семей, которые стоят в очереди на социальное жилье.
«Несколько лет назад в Москве состояло в очереди больше 120 тысяч семей. Сегодня это около 50 тысяч», - сказал Собянин.
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