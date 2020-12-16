РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. За минувшую неделю на территории Мытищ было зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, сообщается на сайте администрации горокруга.

Одна авария на территории муниципалитета зарегистрирована с пострадавшим.

«8 декабря примерно в 19:30 водитель автомашины Nissan Juke, двигаясь по улице Летной напротив дома 27А, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда мужчина получил ушибы рук и ног, после оказания медицинской помощи был отпущен домой», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и убедительно просит быть предельно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, предусмотренные как для водителей, так и для пешеходов.