РИАМО - 16 дек. В Москве в ближайшие три года планируется построить большой объем жилья по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За три года по программе реновации будет построено почти 4 миллиона квадратных метров нового жилья», - сказал Собянин на заседании Мосгордумы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в период с 2021 года по 2023 год 118 тысяч жителей Москвы получат новые квартиры.

За 15 лет в столице планируют переселить из ветхого жилья более 1 миллиона человек, а более 5 тысяч жилых зданий, многоквартирных домов, которые вышли из срока эксплуатации, намерены демонтировать.

Программу реновации в мегаполисе запустили в 2017 году. На сегодняшний день в городе по реновации построили порядка 1 миллиона квадратных метров жилья.