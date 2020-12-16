РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. С начала текущего года 44 семьи из Домодедова, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, получили финансовую поддержку, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году 44 семьи Домодедова, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, получили выплату 13 020 рублей. Такая мера поддержки оказывается в рамках реализации проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выплату оформили 2 693 семьям.