РИАМО - 16 дек. В столице на сегодняшний день находится в реализации строительство и реконструкция около одного миллиона квадратных метров помещений и зданий для нужд городского здравоохранения, за последние годы площади больниц и поликлиник увеличились почти на 300 тысяч квадратных метров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня в наших конкретных планах, уже в реализации находится строительство и реконструкция около миллиона квадратных метров новых зданий и помещений для здравоохранения Москвы. Мы всегда уделяли и будем уделять здравоохранению первоочередное внимание, это важнейшая отрасль», - сказал Собянин в ходе отчета о работе правительства города в Мосгордуме.

Он добавил, что за последние годы площади больниц и поликлиник увеличились почти на 300 тысяч квадратных метров. Еще 300 тысяч квадратных метров были заменены — старые помещения на современные корпуса.

В 2021 году в столице введут в эксплуатацию 14 объектов здравоохранения, также планируется начать возведение двух детско-взрослых поликлиник.