РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. В Домодедове установили 26-летнего жителя Тулы, подозреваемого в хищении денег из терминалов оплаты автомойки самообслуживания, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть полиции микрорайона Барыбино обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о хищении с принадлежащей ему мойки самообслуживания в деревне Шебанцево денежных средств. Сумма ущерба составила 43 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен ранее судимый 26-летний житель города Тулы, подозреваемый в совершении данного преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.