РИАМО - 16 дек. В ближайшие годы в столице завершат строительство Большой кольцевой линии и первого участка Троицкой ветки подземки, в 2023 году 80% парка метрополитена будут составлять вагоны «Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В планах на ближайшие годы - завершение строительства Большой кольцевой линии и первого участка Троицкой линии. <...> В дополнение к двум первым диаметрам <…> будет открыто МЦД-3», - сказал Собянин.

Он добавил, что в 2023 году 80% парка метрополитена будут составлять вагоны «Москва».

Длина Большой кольцевой ветки будет достигать 70 километров. На ней будут находиться 31 станция и три электродепо.

Открытие Троицкой линии улучшит транспортную доступность районов с населением более миллиона человек. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.