РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Член Общественной палаты городского округа Люберцы Елена Белова вручила семье юной рекордсменки Ксении Лукиной абонемент на бесплатное пользование интернет-услугами и сертификат на посещение фитнес-клуба, сообщается в Instagram-аккаунте палаты.

«15 декабря член Общественной палаты, руководитель группы компаний IP-HOME Елена Белова предоставила семье Лукиных абонемент на бесплатное пользование интернет-услугами IP-HOME в течение года, а также сертификат на посещение фитнес-клуба, где Ксения сможет заниматься с профессиональными тренерами и улучшать свои результаты», - говорится в сообщении.

Ксения Лукина в 2019 году стала абсолютным рекордсменом среди девочек своего возраста по подтягиванию на перекладине. Она сделала это 30 раз за минуту. До этого девочка попала в Книгу рекордов России, подтянувшись 18 раз и установив рекорд среди шестилетних девочек. 2020 год стал для Ксении годом новых достижений - она вновь обошла российских и зарубежных сверстников по подтягиванию на перекладине.