РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В городском округе Люберцы в рамках благотворительной акции «Новогоднее чудо» 92 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вручат подарки и сладости, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

На днях он поздравил с наступающим Новым годом многодетную семью, в которой воспитывается 5 малолетних детей.

«Накануне новогодних праздников комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится благотворительная акция «Новогоднее чудо». Всем детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут доставлены новогодние подарки и сладости. Всего в ходе акции подарки получат 92 ребенка», - отметил Криворучко.