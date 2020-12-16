РИАМО - 16 дек. За последние месяцы в столице трудоустроили около 70 тысяч граждан, при этом на рынке труда сейчас предлагают больше вакансий, чем до пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нам удалось предложить москвичам значительно больше вакансий, чем было до пандемии. Сегодня предлагается больше 200 тысяч таких вакансий. За последние месяцы были трудоустроены 70 тысяч москвичей», - сказал Собянин в ходе обращения депутатам Мосгордумы.

Он добавил, что процесс трудоустройства граждан будет продолжен. Мэр выразил уверенность, что все экономические сложности будут преодолены, а безработица опустится на прежний уровень.

Ранее третья волна мониторингового социологического опроса «Социальное самочувствие россиян» показала, что 60% опрошенных москвичей считают, что хорошую работу проще найти в столице, чем в других регионах.