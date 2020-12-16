Москва занимает первое место в рейтинге регионов по трудоустройству – такой вывод сделал Минтруд. Однако, пытаясь трудоустроиться через центр занятости, некоторые безработные сталкиваются с проблемой: им предлагают совершенно неподходящие вакансии. Так, 54-летней москвичке-социологу предложили работать асфальтоукладчиком или дворником. Корреспондент РИАМО выясняла, насколько реально найти работу через центр занятости в столице.

Меняем работу: какие профессии востребованы из‑за коронавируса>>

Куда едет карьерный лифт

В Москве за время пандемии уровень безработицы вырос в семь раз, сообщил ТАСС глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. Тем не менее, он назвал ситуацию на московском рынке труда «достаточно позитивной».

Один из способов найти работу – обратиться в Центр занятости населения (ЦЗН) города Москвы «Моя работа». По официальным данным, сейчас в базе Центра зарегистрировано свыше 260 актуальных вакансий.

Как утверждает первый замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова, на работу в столице может устроиться каждый желающий. По ее словам, «в Москве успешно реализуются специальные программы трудоустройства — карьерные лифты для 50+, для молодых специалистов, людей с инвалидностью и мам с детьми».

Обратиться в Центр занятости можно как по месту жительства, так и дистанционно – через портал «Работа в России».За безработным закрепляется куратор, который помогает составить резюме, при необходимости может направить на тренинги и даже оказать психологическую поддержку.

Еще один плюс – человеку, имеющему официальный статус безработного, в течение трех месяцев выплачивается социальное пособие. Казалось бы, все идеально устроено, но как показывает практика - не всегда.

Из сантехников – в дизайнеры: истории людей, сменивших профессию>>

Из социолога – в дворники

Однако 54-летняя москвичка Татьяна столкнулась с проблемой: на бирже труда ей предложили вакансии, которые не подходили ей ни по специальности, ни по состоянию здоровья. По образованию она – специалист по социальной работе. Два года назад ей пришлось уволиться из-за ухода за ребенком с инвалидностью. В этом году Татьяна собрала необходимые документы и встала на учет в Центр занятости.

«Вакансии, которые мне предложили на бирже – дорожный рабочий и дворник. Мотивировали это тем, что по трудовой я в течение двух лет не работала», - жалуется женщина.

При этом Татьяна отмечает, что она не работала по уважительной причине – в пенсионном фонде ей дали справку об уходе за больным ребенком.

По словам Татьяны, на специальность «дорожный рабочий» был конкурс, который она прошла. Однако ни вакансия, ни условия работы женщине не подошли.

«По состоянию здоровья я, естественно, не могла согласиться на эту специальность. Да и не хотела! При этом они предлагают шестидневную рабочую неделю и 8-часовой график за 20 тысяч рублей в месяц», - рассказывает она.

На приеме в центре занятости Татьяне объяснили: такую вакансию ей предложили из-за того, что она два года не работала по своей профессии. К тому же, дорожные рабочие сейчас в дефиците на рынке труда из-за кризиса.

«Так как я обратилась к ним и не работала по трудовой больше года, меня, по идее, должны трудоустроить. Они могут мне предложить любую вакансию, какая у них есть на данный момент. Поэтому мне и предлагают все подряд, не учитывая ни образование, ни стаж, ни возраст», - объясняет женщина.

Получить комментарии по ситуации с вакансиями от ЦЗН РИАМО не удалось.

Скрипка и немножко бедно: как выживают творческие профессии в Москве>>

Законное предложение или абсурд?

Как отмечает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков, в принципе это нормальная история для сегодняшнего времени.

«Ситуация, которая кажется абсурдной, для биржи труда, на самом деле, не абсурдна. Человеку просто предлагают работу из той отрасли, где сейчас повышенный спрос. Где-то люди увольняются, а где-то требуются в большем количестве», - говорит эксперт.

В свою очередь, специалист отдела кадров Наталия Богачева объясняет, что предложение, поступившее Татьяне от Центра занятости, с одной стороны, правомерно. Дело в том, что по закону квалификация женщины утратила актуальность из-за двухлетнего перерыва, и вакансия асфальтоукладчика не считается заведомо неподходящей.

Эксперт отмечает, что справка об уходе за больным ребенком не считается фильтром для вакансий. Она может быть законным основанием, например, для неявки в назначенные дни в сам Центр или на собеседование к работодателю.

«В данном случае гражданин характеризуется как стремящийся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва (более одного года). И лишение гражданина статуса безработного из-за его отказа рассмотреть вакансию будет обоснованным», - отмечает Наталия.

С другой стороны, если вакансия предполагает, что Татьяна собственноручно должна класть дорожное покрытие, - такое предложение незаконно.

«Здесь отказываться от вакансии нужно на основании того, что данная профессия в списке запрещенных профессий для женщин», - говорит эксперт.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, можно попытаться кратковременно устроиться на более подходящую и легкую работу – ради записи в трудовой книжке, советует специалист. После этого в Центре занятости по закону уже не смогут предложить вакансию асфальтоукладчика.

За какими профессиями будущее>>

Обратился в прокуратуру

С похожей ситуацией столкнулся Владимир, который обратился в Центр занятости в мае 2020 года. По словам мужчины, к нему прикрепили куратора, однако на протяжении долгого времени вакансий не предлагали вообще.

«В трудовой книжке указано, что я курьер по доставке документов. Однако мне так ничего и не предложили, а все мои сообщения игнорировали. Мне пришлось обратиться в прокуратуру – только после этого пошло какое-то движение», - поделился Владимир.

По его словам, после обращения ему предложили несколько вакансий, которые, однако, не подходили ему по профилю, расположению и по состоянию здоровья. Мужчине предлагали стать сторожем, комплектовщиком товаров в Московской области, курьером по доставке еды.

«Я не смогу работать ни по одной из вышеперечисленных профессий, так как у меня нет достаточного опыта и здоровья. Несмотря на это, мне перестали платить выплаты и отвечать на сообщения», - говорит Владимир.

Как объясняет Наталия Богачева, в центре занятости могут предложить два места работы, являющиеся подходящими. Если человек оба раза отказывается – его снимают с учета.

«Количество предложенных вакансий может возрасти, если соискатель получит отказ от потенциального работодателя в приеме на работу», - уточняет она.

Если же подходящей вакансий нет, человек сохраняет статус безработного и продолжает стоять на бирже. При этом выплата пособия по безработице ограничена тремя месяцами. По идее, за это время человек должен успеть найти подходящую работу с помощью Центра.

Как искать работу в пандемию: советы специалиста по HR>>

Помоги себе сам

Потерпев неудачу в центре занятости, Татьяна стала искать работу самостоятельно через интернет. Правда, она нашла лишь три вакансии по своей специальности на всю Москву, откликнулась на них и ждет ответа.

По мнению специалистов, поиск работы с помощью электронных сервисов по трудоустройству, действительно, может оказаться более удачным.

«Поиск работы по интернет-ресурсам более эффективен, чем обращение на биржу труда. Обращение на биржу – действие вынужденное: какое-то время можно получать небольшие выплаты», - комментирует Максим Чирков.

По его мнению, на бирже труда искать работу гораздо сложнее – здесь нет альтернативы. А в интернете есть возможность выбрать тот вариант, который максимально подойдет.