РИАМО - 16 дек. Реконструкция ряда очистных сооружений поможет улучшить экологическую ситуацию в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это завершение реконструкции Московского НПЗ, очистных сооружений в Люберцах и Курьянове, рекультивация закрытых полигонов, что позволит значительно улучшить экологическую обстановку», - сказал Собянин.

Ранее Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала изменения в правила землепользования и застройки города в отношении территории на Сосновой аллее в Зеленограде, где находятся очистные сооружения. Там предусмотрена реализация программы по модернизации технического оснащения существующих коммунальных сооружений.