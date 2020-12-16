РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. В Домодедове за сутки выявили еще 67 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3 992 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 477 случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 132 174 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 576 человек. Выздоровели и выписались 93 269 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 3 992 (+67)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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