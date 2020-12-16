РИАМО - 16 дек. В столице будет проходить отбор школ, в которых появятся медицинские и IT-классы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Продолжим отбор школ, в которых будут открыты новые инженерные, медицинские и IT-классы», - сказал Собянин во время заседания Мосгордумы.
Он уточнил, что также будет сделан уклон на медиаклассы.
«Мы будем работать над полноценной интеграцией МЭШ с коммерческими образовательными платформами, которые очень быстро развиваются», - подчеркнул мэр.
Сейчас школьники Москвы с 6-11 классов находятся на дистанционном обучении. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.
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