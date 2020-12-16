РИАМО - 16 дек. Депутаты Мособлдумы поддержали законопроект, который позволит предоставлять земельные участки в аренду без торгов для создания ветклиник и содержания бездомных животных, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона предлагает <...> изменения, которые предусматривают возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов юридическим лицам, планирующим обеспечить развитие сферы ветеринарии, в том числе защиты и содержания животных», - сказал и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он отметил, что принятие проекта закона будет способствовать развитию широкой сети ветеринарных клиник за счет строительства частных клиник, что позволит создать дополнительные рабочие места и налоговые отчисления, будет содействовать развитию конкуренции в указанной отрасли. Инициатива будет способствовать снижению стоимости оказания услуг и затрат домохозяйств на содержание животных, а также сокращению числа безнадзорных животных.

Законопроект «О внесении изменения в Закон Московской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.