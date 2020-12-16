РИАМО - 16 дек. В столице реализуется самая масштабная в стране программа по реставрации памятников культуры, за последние годы отреставрировали около 1,6 тысячи из них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Должен сказать, что за последние годы мы реализовали самую крупную программу по реставрации памятников культуры за всю историю нашей страны. За это время было отреставрировано около 1,6 тысячи памятников», - сказал Собянин в ходе обращения депутатам Мосгордумы.

Он добавил, что в текущем году, несмотря на пандемию, были закончены реставрационные работы на таких знаковых объектах, как Северный речной вокзал и кинотеатр «Художественный», которые являются одними из символов столицы.

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли после комплексной реконструкции для посетителей 5 сентября этого года в рамках празднования Дня города. Реставрация шла два года. Большинство деталей просто реставрировали, а утраченные — восстанавливали по сохранившимся фото.

В ходе работ по реставрации кинотеатра «Художественный» в центре столицы укрепили конструкции здания, привели в порядок кровлю, фундамент и стены, воссоздали декор, а доломитовую лестницу восстановили по двум ступеням.

В столичном кинотеатре «Художественный» восстановили доломитовую лестницу>>