РИАМО - 16 дек. В столице реализуется самая масштабная в стране программа по реставрации памятников культуры, за последние годы отреставрировали около 1,6 тысячи из них, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что в текущем году, несмотря на пандемию, были закончены реставрационные работы на таких знаковых объектах, как Северный речной вокзал и кинотеатр «Художественный», которые являются одними из символов столицы.
Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли после комплексной реконструкции для посетителей 5 сентября этого года в рамках празднования Дня города. Реставрация шла два года. Большинство деталей просто реставрировали, а утраченные — восстанавливали по сохранившимся фото.
В ходе работ по реставрации кинотеатра «Художественный» в центре столицы укрепили конструкции здания, привели в порядок кровлю, фундамент и стены, воссоздали декор, а доломитовую лестницу восстановили по двум ступеням.
В столичном кинотеатре «Художественный» восстановили доломитовую лестницу>>
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