РИАМО - 16 дек. На юго-востоке столицы рядом с музеем-заповедником «Кузьминки» возведут жилой дом по программе реновации, разрешение на строительство выдал Мосгосстройнадзор, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В пятисекционном доме будет 357 квартир, из которых 72 однокомнатные, 230 двухкомнатных и 55 трехкомнатных. В них предусмотрена чистовая отделка по стандартам программы реновации», — отмечается в материале.

В доме будут обустроены квартиры для маломобильных граждан. Там расширят коридоры и дверные проемы, а также установят специальную сантехнику. Общая площадь новостройки — 40 тысяч квадратных метров.

В здании расположатся подземная парковка, помещение для консьержа, на первом этаже — помещения для магазинов и бытовых услуг. Также в доме установят два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов.

Территорию рядом с новостройкой благоустроят: установят детские игровые и спортивные площадки, а также зону для отдыха, высадят деревья, кустарники и газоны, оборудуют наружное освещение.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах по программе реновации. После того, как застройщик подаст извещение о начале работ, надзорный инспектор составит программу проверок на весь период строительства», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что проверки будут проводить и специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС). Они организуют весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований.