РИАМО - 16 дек. Вакцинация всех жителей столицы от коронавируса в массовых масштабах может начаться в течение ближайших недель, сейчас вакцинация, в частности, доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Через несколько недель в технополисе «Москва» заработает завод по производству вакцины. <...> Очень надеюсь, что в течение ближайших недель вакцинация станет доступна для всех жителей Москвы», - сказал Собянин в ходе отчета о работе правительства столицы в Мосгордуме.

По его словам, в настоящее время вакцинация, в частности, доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

Мэр отметил, что город живет в условиях минимальных ограничений. При этом расслабляться пока рано. В больницах находится около 12 тысяч человек.

«На закупку первых партий вакцины выделено экстренное финансирование из резервного фонда. А в бюджете 2021 года на эти цели предусмотрены целевые средства в размере 10 миллиардов рублей», - добавил Собянин.

Первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. ​

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов, десятки лет используются учеными для создания многих вакцин, в том числе от лихорадки Эбола.

Вакцина от Covid-19 является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет. ​​

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.