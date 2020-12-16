РИАМО - 16 дек. С начала 2020 года Москомстройинвест разрешил продажу почти 4 миллионов квадратных метров недвижимости в Москве, сказала председатель ведомства Анастасия Пятова.

«В 2020 году выданы заключения о соответствии (ЗОС) на 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости», - сказала Пятова.

Она отметила, что всего в 2020 году было выдано 92 ЗОСа застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ.

Более того, с начала текущего года градостроительно-земельная комиссия приняла 2,5 тысячи решений, в соответствии с которыми одобрено строительство 23,3 миллиона квадратных метров недвижимости в Москве.