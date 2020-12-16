РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 дек. Ученица 2-го класса фортепианного отдела ДШИ имени В.К. Андреева Котельников Василиса Фролова стала лауреатом 3-й степени XIV Международного конкурса юных исполнителей фортепианной музыки «Зеленый рояль», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Победу одержала и другая ученица детской школы искусств Софья Кузьменко. Она была удостоена звания дипломанта I степени Межзонального конкурса сольного и ансамблевого вокального исполнительства учащихся ДМШ и ДШИ Московской области «Соловушка - 2020», который проходил в городе Воскресенске», - говорится в сообщении.

Софья Кузьменко - лауреат многих конкурсов, и в этом году она была удостоена именной стипендии главы городского округа Котельники. Сертификат Софье лично вручил глава Сергей Жигалкин.