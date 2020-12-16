РИАМО - 16 дек. Пакеты антикризисных мер помогли 50 тысячам столичных предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чтобы помочь предпринимателям сохранить свое дело и трудовые коллективы, правительство Москвы сформировало четыре пакета антикризисных мер, помощь получили около 50 тысяч предприятий, в которых работает почти 800 тысяч человек», - сказал Собянин в ходе отчета о работе правительства города в Мосгордуме.

Из-за пандемии коронавируса власти столицы предоставляют различные меры поддержки для организаций.

Так, с весны этого года в Москве программой льготного кредитования для малого и среднего бизнеса воспользовались свыше 9,7 тысячи компаний. Общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 миллиардов рублей. Рассмотрение заявок банками продолжается.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.