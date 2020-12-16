РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 дек. Состоялся XIV областной фестиваль-конкурс народного танца «Воскресенские вензеля», образцовый коллектив «Солнышко» Котельников под руководством Екатерины Пустоваловой стал лауреатом III степени, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В этом году конкурс впервые проходил в дистанционном формате. Участники фестиваля – 33 любительских коллектива из 16 муниципалитетов области – представили видеозаписи исполнения конкурсной программы на суд профессионального жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели в области культуры и искусства.

«Председатель жюри – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, хореограф и режиссер, художественный руководитель и главный балетмейстер Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» Николай Андросов. В конкурсной программе 566 юных артистов исполнили 99 танцев народов России и мира. От всей души поздравляем коллектив и руководителя!» – говорится в сообщении.