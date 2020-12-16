РИАМО - 16 дек. Благодаря принятым мерам поддержки различных отраслей производства экономика города начнет устойчивый рост в 2021 году, будет продолжаться мониторинг ситуации с пострадавшими отраслями экономики, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уверен, что принятые нами решения сработают и в 2021 году экономика Москвы начнет возвращаться к устойчивому росту. Но также очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить условиях относительно мягких, но все же ограничений», - сказал Собянин в ходе отчета о работе правительства города в Мосгордуме.

Он добавил, что правительство Москвы продолжит мониторинг ситуации с пострадавшими отраслями экономики и при необходимости будет продлевать действующие меры поддержки.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.