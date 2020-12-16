РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. Театрально-концертный центр «Щелковский театр» объявляет конкурс на лучший детский новогодний рисунок, сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«Ребятам нужно сделать рисунок и рассказать о своих добрых делах, мечтах, успехах и что бы они сделали, если бы были зимним волшебником», - говорится в сообщении.

Рисунки принимаются до 27 декабря. Нужно опустить свое письмо с рисунком в специальный почтовый ящик, установленный в щелковском театре по адресу: улица Фабричная, дом 1. В письме необходимо указать телефон родителей.

Итоги конкурса будут подведены 31 декабря. Автора самого необыкновенного и волшебного рисунка ждет приглашение в театр на новогодний спектакль «Снежная Королева», который состоится 5 января в 16:00.