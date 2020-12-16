Представить Новый год без салютов, бенгальских огней и хлопушек просто невозможно, но нужно помнить, что это не просто веселое развлечение. Чтобы не подвергать себя и окружающих опасности, не покупайте пиротехнику с рук, не запускайте фейерверки в неположенных местах и используйте их строго по инструкции. Подробнее о том, какой бывает пиротехника, где и во сколько можно запускать фейерверки и как ими правильно пользоваться, смотрите в видеоролике РИАМО.