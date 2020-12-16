РИАМО - 16 дек. Несмотря на пандемию коронавируса и потери, связанные с ней, власти столицы продолжали выполнять реализацию всех жизненно важных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Серьезные потери (из-за коронавируса - ред.) понесли торговля, сферы услуг, культура, туризм, индустрия спорта, отдыха и развлечений. Другие важнейшие сферы услуг города. Ощутимо сократились доходы многих граждан», - отметил Собянин на заседании Мосгордумы.

Он подчеркнул, что также столичный бюджет в этом году понес большие потери.

«Потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру – 600 миллиардов рублей. Из них порядка 300 миллиардов (рублей - ред.) составляют выпадающие доходы и еще 300 с лишним миллиарда – вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с пандемией», - отметил мэр.

Собянин добавил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

«Мы выполняли все социальные обязательства перед москвичами. Более того, пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития. Город продолжает строить жилье, школы, больницы, метро, дороги и другую инфраструктуру, улучшающую повседневную жизнь москвичей», - сказал мэр.

Он отметил, что несмотря на сокращение туристического потока, в 2020 году город посетило порядка 7 миллионов гостей. Кроме того, инвестиции в 2020 году подросли примерно на 2%, превысив сумму примерно в 3 миллиарда рублей.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.