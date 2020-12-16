РИАМО - 16 дек. Несмотря на пандемию коронавируса и потери, связанные с ней, власти столицы продолжали выполнять реализацию всех жизненно важных проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Серьезные потери (из-за коронавируса - ред.) понесли торговля, сферы услуг, культура, туризм, индустрия спорта, отдыха и развлечений. Другие важнейшие сферы услуг города. Ощутимо сократились доходы многих граждан», - отметил Собянин на заседании Мосгордумы.
Он подчеркнул, что также столичный бюджет в этом году понес большие потери.
«Потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру – 600 миллиардов рублей. Из них порядка 300 миллиардов (рублей - ред.) составляют выпадающие доходы и еще 300 с лишним миллиарда – вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с пандемией», - отметил мэр.
Собянин добавил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.
Он отметил, что несмотря на сокращение туристического потока, в 2020 году город посетило порядка 7 миллионов гостей. Кроме того, инвестиции в 2020 году подросли примерно на 2%, превысив сумму примерно в 3 миллиарда рублей.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
16 ДЕКАБРЯ
- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.
- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.
- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.
- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.
- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.
- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.
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