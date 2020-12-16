РИАМО - 16 дек. В едином колл-центре «Стань мамой в Подмосковье» начал работу клинический психолог и консультант по грудному вскармливанию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Консультант по грудному вскармливанию работает с 11:00 до 12:00. Пока услуга будет представлена в тестовом режиме, в дальнейшем, в случае востребованности, часы работы планируют увеличить.

«Уже более 60 тысяч женщин в этому году стали мамами в Московской области. Рост рождаемости отмечается благодаря слаженности системы родовспоможения. У нас работают 7 перинатальных центров и более 30 родильных домов – уютных, современно оборудованных, с профессиональным медицинским персоналом», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

В Подмосковье уже больше года работает единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Позвонить в Единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.