РИАМО - 16 дек. На юго-западе Москвы зарезали курьера Delivery Club, близким погибшего принесли соболезнования, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Мы шокированы случившимся и приносим соболезнования близким погибшего. Сейчас мы выходим на связь с ними и обязательно окажем поддержку семье в этой ситуации», - говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что расследование преступления находится в компетенции правоохранительных органов.

«Мы рассчитываем на оперативное задержание преступника», - отмечается в сообщении.

По информации СМИ, 19-летний курьер смог пройти более 1 километра с ножевым ранением. Затем его госпитализировали. В больнице он скончался.