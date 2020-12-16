РИАМО - 16 дек. В аэропортах Московского региона Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено 32 рейса, следует от данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Во Внукове задержали 10 рейсов, 1 отменили. В Домодедове задержано 10 рейсов, а 3 отменено. В Шереметьеве задержали 1 рейс, отменили полет по 7 рейсам.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в аэрогавани нет задержанных и отмененных рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.