РИАМО - 16 дек. С начала текущего года в правах восстановили более 2,7 тысячи дольщиков столицы, а в эксплуатацию ввели 25 домов в шести жилых комплексах города, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«С начала 2020 года в Москве восстановлены права 2 732 дольщиков, двое из них получили компенсации. Всего с 2011 года в правах восстановили 19 тысяч дольщиков Москвы», — сказала Пятова.

Она отметила, что с начала текущего года введены в эксплуатацию 25 домов в шести жилых комплексах, а именно в ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Марьино Град», ЖК «Царицыно», ЖК «Борисоглебское», ЖК «Sky House», объект СУ-115 в Новых Черемушках, квартал 10С, корпус 8.

По словам Пятовой, всего на сегодняшний лень в «Дорожной карте» по проблемным объектам числится 33 адреса.