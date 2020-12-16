РИАМО - 16 дек. Пандемия коронавирусной инфекции стала жестким экзаменом для столицы, но решения, принимаемые городским правительством, позволили сохранить права граждан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что решение столичного правительства об отказе в введении карантина сохранило права и свободы граждан.
«Режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал тем самым оптимальным путем здравого смысла. С одной стороны, он позволил принимать необходимые решения, но с другой стороны - мы сохранили нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно», - добавил Собянин.
Мэр отметил, что для перехода на новые принципы управления и функционирования города правительству Москвы потребовалось ни месяцы, ни годы, а считанные дни.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
16 ДЕКАБРЯ
- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.
- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.
- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.
- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.
- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.
- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.
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