РИАМО - 16 дек. Пандемия коронавирусной инфекции стала жестким экзаменом для столицы, но решения, принимаемые городским правительством, позволили сохранить права граждан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для настоящего, будущего нашего города пандемия стало жестким экзаменом на прочность. <...> Уже в конце февраля стало ясно, что жить как обычно дальше нельзя», - сказал Собянин во время обращения к депутатам Мосгордумы.

Он добавил, что решение столичного правительства об отказе в введении карантина сохранило права и свободы граждан.

«Режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал тем самым оптимальным путем здравого смысла. С одной стороны, он позволил принимать необходимые решения, но с другой стороны - мы сохранили нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно», - добавил Собянин.

Мэр отметил, что для перехода на новые принципы управления и функционирования города правительству Москвы потребовалось ни месяцы, ни годы, а считанные дни.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.