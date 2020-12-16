РИАМО - 16 дек. В столице прошла презентация КТ-калькулятора для прогнозирования вероятности легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии на пресс-конференции «Искусственный интеллект для диагностики Covid-19: калькулятор пневмоний», сообщает оперштаб Москвы.

«КТ-калькулятор поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и в зависимости от результата отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику, а в определенных случаях – госпитализировать пациента», — отмечается в материале.

По словам руководителя направления цифровизации комплекса социального развития Москвы Владимира Макарова, коронавирус стал катализатором внедрения всевозможных инновационных технологий как в практическую медицину, так и в образование и целый ряд других сфер. Однако появление подобных технологий возможно только в условиях высокой цифровой зрелости отрасли. Это результат работы огромного числа людей, особенно медиков, на протяжении 10 лет.

КТ-калькулятором смогут пользоваться как врачи медучреждений Москвы, так и врачи из регионов России.

«Этот инструмент встроен не только в нашу информационную систему и сейчас будет активно использоваться нашими медиками. Он доступен абсолютно всем регионам РФ, соответствующие ссылки были опубликованы, его может использовать, по сути, любой врач, сервис не требует каких-то регистраций, он не сохраняет никаких данных о пациентах», — сказал Макаров.

Он объяснил, что нужно ввести соответствующие параметры по анализам крови, по сведениям объективного осмотра. После этого можно получить оценку, насколько тяжелая пневмония может быть у пациента. Главная цель сервиса – помочь в распределении пациентов, которым нужно КТ и не нужно.

Калькулятор поможет уменьшить количество пациентов с Covid-19, которым делают КТ без показаний для проведения серьезного исследования, уточнил профессор, директор НПКЦ диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

Макаров добавил, что искусственный интеллект ни в коем случае не заменит врача.

«Ничто не отменяет осмотр, анализы объективного течения заболевания. Мы лишь даем инструменты, которые помогают наиболее оптимально подобрать тактику ведения заболевания и лечения», — заключил руководитель направления цифровизации комплекса социального развития Москвы.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.