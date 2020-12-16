РИАМО - 16 дек. С начала 2020 года застройщики-нарушители Москвы оштрафованы более чем на 122 миллиона рублей, сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«С начала 2020 года московские застройщики-нарушители оштрафованы более чем на 122 миллиона рублей с учетом штрафов, возложенных мировыми судьями», - сказала Пятова журналистам.

Она отметила, что с начала года проведено 70 внеплановых проверок застройщиков. По результатам проверок застройщиков в прокуратуру направлено 33 комплекта материалов, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.