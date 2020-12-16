РИАМО - 16 дек. Более 18 тысяч тонн свежих овощей приготовили подмосковные теплицы к новогодним праздникам, в праздничные дни цены на свежую витаминную продукцию не будут повышаться, они будут держаться на приемлемом уровне, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Тепличные комплексы Подмосковья позаботились о том, чтобы на каждом столе в новогодние и рождественские праздники были свежие овощи. В основном это огурцы, помидоры и баклажаны. Так, в январе и феврале планируемый объем поставки наиболее крупных теплиц на прилавки магазинов региона и столицы составит 18,2 тысячи тонн овощей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что комплекс «Агрокультура Групп» городского округа Кашира за два месяца поставит в магазины более 6 тысяч тонн огурцов и 4 тысячи тонн томатов, «Луховицкие овощи» - более 2,5 тысячи тонн огурцов и около 800 тонн томатов.

Теплицы «Иванисово» городского округа Электросталь планируют отгрузить порядка 4 тысяч тонн огурцов и порядка 1 тонны томатов. Свою овощную продукцию предоставят теплицы «Матвеевское» и «Агроном» Одинцовского округа, а также «Аграрное» Орехово-Зуевского округа.

«В праздничные дни цены на свежую витаминную продукцию не будут повышаться, они будут держаться на приемлемом уровне. Отпускная цена производителя за 1 килограмм огурцов составит порядка 90 рублей, томатов – 156 рублей, баклажанов – 175 рублей», - подчеркнул Воскресенский.

Сбор тепличных овощей в Московской области планируется увеличить до 100 тысяч тонн по итогам 2020 года.