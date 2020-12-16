РИАМО - 16 дек. Размер потребительской корзины сохранили в Подмосковье в прежнем объеме до 1 апреля 2021 года, соответствующий законопроект приняли в среду депутаты Московской областной думы.

С 4 октября 2020 года на территории Подмосковья прожиточный минимум на душу населения составляет 13 509 рублей, для детей - 13 317 рублей, для пенсионеров – 10 103 рубля, для трудоспособного населения – 14 941 рубль.

«Проектом закона предлагается продлить срок действия закона о потребительской корзине в Московской области до 1 апреля 2021 года», - сказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области, первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова, представляя законопроект.

Она отметила, что принятие законопроекта связано с тем, что в 2021 году в субъектах Российской Федерации величина прожиточного минимума будет устанавливаться в соответствии с прожиточным минимумом в целом по стране с использованием коэффициентов дифференциации, которые будут утверждаться правительством России. Однако размеры коэффициентов пока не приняты.

Законопроект «О внесении изменения в Закон Московской области «О потребительской корзине в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.