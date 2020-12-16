РИАМО - 16 дек. Российский актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусной инфекцией, первые симптомы у него появились 10 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Врачи также диагностировали у 62-летнего актера острую инфекцию верхних дыхательных путей», — говорится в сообщении.

Артист лечится дома, он находится под наблюдением медиков.

Маковецкий известен по ролям в картинах «Брат-2», «Душка», «12», «Поп», «Жмурки» и другим. Актер служит в театре имени Вахтангова. ​

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.